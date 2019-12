Nakon što je Juventus ovim potezom ponizio Mandžukića bivši talijanski reprezentativac rekao je veliku istinu o Hrvatu

Situacija oko statusa bivšeg hrvatskog reprezentativca Maria Mandžukića u Juventusu se potpuno zakomplicirala, a u njegovu obranu stale su i neke legende talijanskog nogometa

Kao što je poznato 33-godišnji Mario Mandžukić, koji odavno nije u planovima trenera Juventusa Maurizija Sarrija, trenira potpuno sam. Iako Mandžo ima garantirani ugovor do ljeta 2021., po kojem bi trebao ukupno zaraditi više od 10 milijuna eura, čelnici Juventusa nadaju se kako će u zimskom prijelaznom roku pronaći novi klub za njega. Ali i u tom slučaju o tome odlučuje Mandžo.

>>> Čelni ljudi Juventusa odlučili su ovim potezom poniziti Mandžukića; jesu li svjesni koliko će ih to milijuna eura koštati?

Obzirom da su čelnici Juventusa ovim potezom ponizili ponosnog Slavonca Mandžukića pitanje je kako će ova priča završiti.

Svoje mišljenje o tome ima i Giuseppe Bergomi, bivši nogometaš Intera te dugogodišnji talijanski reprezentativac, koji je u razgovoru za Sky Sports između ostalog rekao:

'Zaista ne razumijem zašto on ne igra. Bilo je puno prilika u kojima je Bernardeschi bio u prilici zabiti, ali nije uspio. Da je na njegovom mjestu bio Mandžukić, on bi sigurno zabio gol. Mandžukić je zvijer, a Juventus mu ne igrati', rekao je što zaista misli Bergomi s čijem se mišljenjem slažu mnogi drugi treneri i analitičari. Svi znaju da je to što Bergomi kaže istina, osim Sarrija...

Zaista je nejasno kako je nejasno kako je Mandžukić, koji je u ljeto 2015. stigao iz Atletico Madrida za odštetu od 23,5 milijuna eura te je bio nezamjenjiv među prvih 11, postao nepoželjan. Što je zapravo pravi razlog znaju samo Mandžo, njegov trener Sarri i vjerojatno glavna zvijezda momčadi Cristiano Ronaldo kojeg se vjerojatno sve pita. Ako uskoro ne pronađu rješenje čelnici Juventusa itekako su svjesni kako pada vrijednost Mandžukića, a plaćati tako puno čovjeka koji nije ozlijeđen i trenira sam je loše za klupski proračun.