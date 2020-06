Nakon punih 10 godina Arijan Ademi odlazi iz Dinama; poznato je gdje će kapetan 'modrih' nastaviti karijeru

Arijan Ademi (29) gotovo sigurno ovog ljeta napušta Maksimir. Aktualni kapetan Dinama na stolu ima konkretne ponude nekoliko europskih klubova, a na njemu je samo da odluči u kojem će smjeru krenuti...

U posljednja tri prijelazna roka Arijan Ademi (29) mogao je birati gdje će nastaviti karijeru - francuski Lille bio je nevjerojatno uporan, ali nije prošao. Lazio je u njemu vidio dugoročno rješenje u veznome redu, ali Dinamo je tražio previše. Potom je još jednom pokušao Lille, pa španjolski Betis iz Seville, a na kraju je u siječnju ove godine kapetan 'modrih' bio na korak do prelaska u Al Nasr kojeg vodi Kruno Jurčić.

No, svi su ti transferi propali, a Ademi je potpisao ugovor s Dinamom 'do kraja karijere', do 2025. godine! I svi su na Maksimiru bili sretni. I Ademi je bio sretan... Ali samo do pandemije koronavirusa koja je sve promijenila.