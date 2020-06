Gregg Popovich ovim je izjavama uzburkao ionako kaotično stanje u SAD-u: Crnci su nekad visjeli s drveća, to se događa i danas...

Gregg Popovich (71) je od 1996. godine trener NBA momčadi San Antonio Spursa s kojima je osvojio pet naslova prvaka, tri puta je biran za najboljeg trenera, a 2019. godine je bio izbornik košarkaške reprezentacije SAD-a koja je nastupila na SP-u u Kini

No, Popovich je sada otišao još dalje, za službene stranice San Antonio Spursa govorio je o trenutku u kojem se SAD i cijeli svijet nalaze.

'Najbolji trenutak za učenje iz ove tragedije dobili smo iz izraza lica policajca. Tako bijelci vide koliko je nonšalantan, koliko je to za njega svakodnevna stvar pa je čak stavio i ruku u lijevi džep i pritisnuo drugu osobu koljenom da mu očita lekciju. On jednostavno misli da je to njegovo pravo, čak i dužnost. Mislim da sam osramoćen kao bijelac jer znam da se takve stvari događaju. To vidimo svugdje oko nas...', kazao je Popovich te nastavio:



'Vidjeli smo u knjigama, tamo su crnci visili s drveća, ali sada se to opet događa. Nikada nisam mislio da ću to vidjeti svojim očima u današnjem vremenu. Povijest naše nacije je od samog početka na mnogo načina bila laž. Nastavljamo i danas s pokušajima da tu laž učinimo istinom. Prava i privilegije moraju važiti za sve ljude. Na nama je da bez obzira na posljedice govorimo istinu, da istina ima moć. Moramo govoriti, ne smijemo dozvoliti da se stvari samo događaju', zaključio je trener San Antonio Spursa.