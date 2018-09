Nakon polufinalne katastrofe hrvatski vaterpolisti ostali i bez bronce koja im se smiješila...

Hrvatski vaterpolisti do 19 godina nisu osvojili odličje na Europskom prvenstvu koje se održava u Minsku, jer su u nedjelju u susretu za treće mjesto poraženi od Španjolske sa 8-9 (2-1, 4-3, 0-2, 2-3)

Sve je dobro izgledalo za izabranike trenera Joška Krekovića do poluvremena nakon kojeg su naši mladi vaterpolisti vodili protiv Španjolske sa 6-4. Kako je Hrvatska u skupini pobijedila sa 10-9 očekivalo se da će susret za brončano odličje mirno privesti kraju. Međutim, prve poteškoće u našoj igri javile su se u trećoj četvrtinu u kojoj su Španjolci najprije izjednačili na 6-6, a nakon toga naš najbolji strijelac Karlo Kreković, koji je do tada postigao tri gola, ne koristi prigodu kada se našao sam pred španjolskim vratarom, kojeg naši mladi reprezentativci ni u sljedećem napadu nisu uspjeli iz tri pokušaja savladati i to u situaciji kada su imali igrača više.

Španjolci su u posljednjoj četvrtini poveli sa 8-6, naši su golovima Krekovića i Biljake izjednačili na 8-8. Španjolci 47 sekundi prije kraja ponovno vode sa 9-8, a naši mladi vaterpolisti u dva napada, u kojima su u zadnjih 25 sekundi igrali s igračem više, ne uspijevaju postići pogodak koji bi im osigurao produžetak.

Na EP u Minsku hrvatski vaterpolisti su u skupini pobijedili Sloveniju sa 14-4, Španjolsku sa 10-9, Tursku 8-4, a u četvrtfinalu Rusiju sa 5-4. U polufinalu su izgubili od Grčke s nevjerojatnih 0-8, a u utakmici za brončano odličje poraženi su od Španjolske sa 8-9.