Nakon Modrićevih riječi upućenih kumu Ćorluki jasno je što je odlučio u vezi reprezentacije, ali...

Nekoliko dana nakon što je hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić ipak odlučio ostati i dalje na klupi, uslijedila su oproštajna pisma nekoliko standardnih reprezentativaca. Kao što je poznato od reprezentativne karijere oprostili su se Vedran Ćorluka, Mario Mandžukić i Danijel Subašić. No, svi se pitaju zašto se još nije oglasio kapetan Luka Modrić i što je tome razlog

To je iznenadilo i neke njegove suigrače koji su se oglasili na društvenim mrežama. No, još uvijek u cijeloj priči nije jasno kakvu je odluku donio Luka Modrić. Prema nekim izvorima iz Hrvatskog nogometnog saveza navodno je dao riječ izborniku Daliću kako na njega može računati za novo natjecanje Ligu nacija koje počinje u rujnu. Dok Dalić priželjkuje kapetana puno toga u njegovu slučaju nije jasno...

Jasno je kako hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić , bez igrača kao što su Mario Mandžukić i Danijel Subašić, vjerojatno ne bi uspio odvesti momčad do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji. I dok za mnoge analitičare nije veliko iznenađenje odlazak Vedrana Ćorluke, koji zbog ozljede nije puno igrao na SP-u, veliko je iznenađenje nagli odlazak Mandžukića.

No, isto tako neki izvori bliski Modriću – a to su potvrdili i španjolski novinari koji prate Real Madrid – govore kako Modrić još nije donio odluku. Osim što ga mediji svako malo sele u milanski Inter vjerojatno ga muči i činjenica kako je objavljeno 'da je to bila njegova želja' te 'kako je zaista razmišljao o odlasku iz Reala'.

U finalu europskog Superkupa u Tallinnu, gdje je Real poražen 4:2, bilo je vidljivo kako to nije pravi Modrić. Iako se tek početkom kolovoza vratio s godišnjeg odmora i priključio treninzima Reala, što sugerira kako nije u formi, bilo je vidljivo kako to nije pravi motivirani Modrić. Š

Vjerojatno je to i razlog što se još nije javno oglasio i što nije komentirao oproštaj od reprezentativne karijere svog dobrog prijatelja Mandžukića te svog bivšeg suigrača iz mlađih kategorija NK Zadar Subašića s kojim je prošao doslovno put 'od trnja do zvijezda.'