Nakon divljanja navijača oglasio se i Hajduk: Pozivamo sve sudionike hrvatskog nogometa na razum, dostojanstvo i mir!

Iz Hajduka je u nedjelju stigla prva službena reakcija na nerede koji su se dogodili u subotu navečer nakon utakmice Dinama i Hajduka. Podsjetimo, navijači Hajduka sukobili su se s policijom na povratku prema Splitu

'Žao nam je što smo jučer ostali uskraćeni za energiju i potporu koju nam naši navijači pružaju tijekom cijele sezone, ali razumijemo da je to kulminacija svih diskriminirajućih odluka koje već godinama idu na štetu naših navijača na gostujućim utakmicama. Smatramo da se jasno moraju detektirati stvarni problemi i uzroci koji su doveli do neželjenih posljedica, a umalo i do tragičnog ishoda. Hajduk je spreman pomoći svim društvenim akterima koji žele stvarno rješenje ovog problema.