Najskuplji marokanski napadač otkrio nam kojeg hrvatskog igrača posebno cijeni: Kad se tako mlad uspio nametnuti...

Hrvatska nogometna od ponedjeljka je u Saudijskoj Arabiji, dok se marokanska reprezentacija uoči SP-a prvih nekoliko dana smjestila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje će u četvrtak odigrati prijateljsku utakmicu protiv Gruzije. Naravno, i Hrvatska i Marko fokusirani su na međusobni ogled 23. studenog na stadionu Al Bayt, u gradiću Al-Khoru, smještenom 50 kilometara sjevernije od Dohe

Jedan od igrača ove reprezentacije sa sjevera Afrike je i napadač Seville Youssef En-Nesyri , do kojeg smo došli, baš kao i do golmana Bona , preko bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića .

No, igre u andaluzijskom klubu trenutno su iza svih, a u fokusu je okršaj protiv Hrvatske, svjetskog vice-prvaka iz Rusije 2018. godine.

'Bit će to za nas, ali i za vas, jako teška utakmica. Bit će tvrdo, ne vjerujem da će biti puna lijepih poteza, jer ipak je rezultatski to jako važna utakmica. No, znamo vašu snagu', rekao je ekskluzivno za tportal Youssef En-Nesyri.

Snaga marokanske reprezentacije leži u činjenici da mnogi njezini igrači igraju u velikim europskim klubovima. Poput Zyecha (Chelsea), Hakimija (PSG), Mazraouija (Bayern).

Međutim, Maroko je i bez nekih od njih izborio nastup na svjetskom prvenstvu, ali tada je na njihovoj klupi sjedio Vahid Halilhodžić. A kada se već domogao Mundijala - dobio je otkaz.

'Ne znam što bih tu komentirao. To je stvar saveza i procjene čelnika, tko nam što može donijeti i kako pomoći. Uvijek mi je žao ako netko bude smijenjen, ali moj je posao igrati. A tako će biti i na ovom turniru, na kojem ću dati sve za naš dres'.

S obzirom na to da je riječ o napadaču, jasno je da će boriti protiv naših stopera, među kojima se sve više izdvaja ime mladog Joška Gvardiola, kojeg nogometni svijet svrstava među pet najboljih igrača na toj poziciji.

'Poznajem ga jako dobro, svjetski je talent, koji se tako mlad uspio nametnuti u klubu kao što je RB Leipzig, u strašno jakoj njemačkoj ligi. Vjerujem da mu ova ozljeda, pa ni maska, neće predstavljati nikakav problem, ali nadam se da će mu barem jednom netko od naših igrača ipak uspjeti pobjeći', za kraj je rekao En-Nesyri.