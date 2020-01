Najbolji igrač protiv Bjelorusije najavio: 'Dižemo se iz utakmice u utakmicu, sve smo bolji i pokazat ćemo tko je Hrvatska!'

Igor Karačić i Luka Cindrić su se osvrnuli na susret s Bjelorusijom i na ono što slijedi

'Bilo je prelijepo igrati, kao da igramo u Hrvatskoj. Jednostavno smo morali dati sve od sebe. Od prve minute smo ispoštovali sve što je trener rekao. Sve njihove snage smo zatvorili i pokazali ono što Hrvatska mora pokazivati, a to je bogata obrana i što više golova. Znamo koliko je opasan primjerice Kuleš, to su igrači kojima ne treba dati prostora za razmišljaju, a mi to danas uspjeli i nije mogao ništa', rekao je Karačić pa nastavio:

'Dug je još put do kraja, ali nama se diže samopouzdanje iz utakmice u utakmicu. Prezadovoljan sam dosadašnjim dijelom s obzirom na situaciju koju smo imali prije prvenstva i na to koliko ključnih igrača nije odigralo niti minute u zadnjih mjesec dana. Moramo ići 100 posto i sa Srbijom i svima pokazati tko je Hrvatska.'

Karačić je izrazio zadovoljstvo i mlađim suigračima.

'Imamo i sjajne mlade snage koje su odlično iskoristile svaku minutu. To je ono što Hrvatskoj treba, ta mlada i svježa krv uz iskustvo koje imamo. Već sam rekao da polako dižemo samopouzdanje. Neće biti opuštanja ni protiv Srbije. Moramo u svaki susret ući maksimalno koncentrirano, ne samo da pobijedimo, već i zato da se netko ne povrijedi. Ne možemo si dopustiti da nekoga nema u nastavku. Idemo do pobjede i protiv Srbije', zaključio je Karačić.