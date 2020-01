Izbornik Červar nije skrivao zadovoljstvo nakon velike pobjede: 'Znao sam da ćemo igrati dobro, ali baš ovako...'

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar se osvnruo na pobjedu nad Bjelorusijom i najavio utakmicu sa Srbijom

Tu statistiku smo potvrdili i u susretu na Euru 2020. Hrvatska je slavila s 31: 23 i tako upisala nova važna dva boda koja su nas smjestila na sami vrh Grupe A s četiri boda, dva više od Bjelorusije. Svoje dojmove nakon utakmice podijelilo je izbornik Lino Červar.

'Što da vam kažem? Sve ste vidjeli. Dugo nismo ovako izvanredno igrali. No, turnir je turnir. Još nije gotovo. Neću ih previše hvaliti da se previše ne umisle, ali zadovoljan sam. No, dug je još put pred nama. Hvala i navijačima, bili su fantastični danas. Ja sam se naježio, toliko iskre smo osjetili i to nas je nosilo', rekao je Červar nakon utakmice.

Izbornik se potom osvrnuo na današnju igru.