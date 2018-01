Najbolje svjetske skijašice po svoje su startne brojeve - doklizale

Švicarka Wendy Holdener otvorit će 12. izdanje Trofeja Snježne kraljice, ženskog slaloma Svjetskog kupa koji će se u srijedu održati na sljemenskom Crvenom spustu...

Leoni će to biti treći nastup na Sljemenu, a u dosadašnja dva nastupa nije završila utrku, dok će Ida debitirati, ne samo na Snježnoj kraljici, već i u Svjetskom kupu.

Za Idu Štimac bit će to premijera u Svjetskom kupu.

'Jako sam uzbuđena i imam malu tremu jer će to biti moja prva utrka u Svjetskom kupu', kazala je Ida koja je prošle godine na Sljemenu nastupila kao predvozačica.

'Sljemenski slalom je dugačak i zahtjevan. Ne znam koliko će mi to iskustvo pomoći uoči sutrašnjeg nastupa, ipak je to sasvim druga priča. Teško mi je govoriti o rezultatu. Pokušat ću se spustiti najbolje što znam, a hoće li to biti dovoljno vidjet ćemo', zaključila je Štimac.

Dan kasnije na Crvenom spustu po deveti put bodove će loviti i najbolji skijaši svijeta. Njihova prva vožnja startat će u 12.45 sati, a druga u 16.30 sati.

Austrijanka Marlies Schild rekorderka je sa četiri pobjede, dok su po dva puta slavile Amerikanka Mikaela Shiffrin i Finkinja Tanja Poutiainen. Kod skijaša lani je slavio Talijan Manfred Molgg, a rekorder je Austrijanac Marcel Hirscher s tri pobjede.

Zanimljivo, u 12 ženskih i devet muških utrka nitko od hrvatskih skijaša nije slavio na Sljemenu. Ivica Kostelić je tri puta bio drugi (2008., 2009., 2011.) i jednom treći (2012.), dok je kod djevojaka Ana Jelušić bila druga (2007.), a Janica Kostelić treća (2006.).

STARTNA LISTA: