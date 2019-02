Najbolja tenisačica svijeta napokon otkrila prave razloge šokantnog prekida s trenerom srpskih korijena

Prije nekoliko dana najbolja tenisačica svijeta Naomi Osaka prekinula je suradnju sa njemačkim trenerom srpskih korijena Saschom Bajinom, koji ju je odveo na sam vrh, a sada je pojasnila zašto je donijela odluku koja je iznenadila sportski svijet

U medijima se nagađalo da je razlog takve odluke – novac, ali se poslije šest dana od razlata oglasila Japanka i to demantirala te usput pojasnila što je bio problem.

Japanska 21-godišnja tenisačica u posljednjih šest mjeseci postala je vladarica tenisa, a iza sebe ima dva osvojena Grand Slam turnira u nizu, US i Australian Open. Zato je za svakoga bio šok kada je rekla 'zbogom' svojem treneru Bajinu.

'Svi misle da je novac bio razlog prekida, ali nije. Neću staviti uspjeh ispred svoje sreće. Neću to žrtvovati samo da bih nekoga zadržala kraj sebe. Mislim da su ljudi mogli primijetiti nešto na našem odnosu. Neću reći ništa loše o njemu, jer sam mu zahvalna na svemu što je učinio', izjavila je Osaka.

'Za mene je najvažnije zadržati pozitivan stav. Ne želim u svom stožeru nekoga tko govori negativne stvari. To bi bilo najgore. Želim nekoga tko je izravan, tko mi se ne boji reći stvari u lice. Radije bih to nego da mi priča iza leđa. To mi je najgore', zaključila je Japanka.

Čeka se odgovor Sasche Bajina...