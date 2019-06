Nadalov trener otkrio detalje o problemima koji su zamalo bili kobni; oglasio se i ujak Toni

Nakon što je Rafael Nadal po rekordni 12. put osvojio Roland Garros, te je tako stigao do 18. Grand Slam naslova, zanimljivu analizu dao je njegov trener Carlos Moya

Podatak kako je Nadal postavio novi apsolutni rekord 12. trijumfom na pariškoj crvenoj zemlji dovoljno govori o njegovoj dominaciji. Dominaciji kakva dosad nije viđena. Na ukupno 95 mečeva koje je Nadal u karijeri odigrao u Roland Garrosu ostvario je nevjerojatan učinak od 93 pobjede i samo dva poraza. Rekordi koje će zaista biti teško dostići.

>>> Izjava Rafaela Nadala o kojoj se govori; ispisao je povijest tenisa, a onda poslao zastrašujuću poruku

Od nedjelje je i službeno jedini čovjek koji je osvojio 12 puta osvajao pojedinačne naslove na jednom od četiri najveća teniska turnira. Iza sebe je ostavio i legendarnu Australku Margaret Court koja je 11 puta bila pobjednica Australian Opena.

'Teško je to sa sigurnošću tvrditi, ali ne vjerujem da ću to ikada više vidjeti. To je zadivljujuće. Zamislite koliko ljudi naporno trenira, a nikada nisu osvojili Grand Slam naslov. Ovo je nestvarno', kazao je Nadalov trener Carlos Moya koji se 1998. godine upisao na listu pariških pobjednika i osvajača Grand Slam trofeja. Njegove riječi ipak imaju težinu...

Moya je također istaknuo najvažniju komponentu koja Nadala čini boljim od njegovih suparnika, a koja je posebno došla do izražaja u ovoj sezoni, u kojoj do turnira u Rimu njegov štićenik nije imao nijedan osvojen naslov.

'To je bilo najteže razdoblje od kad sam ja u timu. Bilo je doista teško. Morao se tjerati do krajnjih granica da se vrati na teren, počne trenirati i ponovno se motivira. Ima doista nevjerojatan pristup kad je suočen s teškoćama i to je ono što ga je dovelo gdje je danas. Skidam mu kapu za ono što je napravio u prethodnih mjesec i pol dana. Lako je dobro igrati kad sve funkcionira, ali ono kroz što je on prolazio posljednja dva mjeseca pokazuje kakav je natjecatelj. On je mentalni genij', zaključio je Moya o tenisaču s kojim je izgradio prijateljski odnos dok je Rafa još bio dječak koji je dolazio na svjetsku