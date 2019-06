Novak Đoković izgubio živce. Nije štedio organizatore, a dotakao se i slučaja bačenog kišobrana: Ne znam jesam li ovako nešto doživio!

Nakon što je Austrijanac Dominic Thiem svladao prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića, te se tako plasirao u finale Roland Garrosa, oglasio se srpski tenisač.

Podsjetimo, meč u kojem je Thiem slavio trajao je službeno četiri sata i 20 minuta, ali treba reći kako je spomenuti meč trajao puna dva dana. Naime, meč je u petak prekinut zbog kiše pri vodstvu Thiema 6-2, 3-6, 3-1, a nastavljen je u subotu u podne i bio je još jednom prekinut zbog kiše.

Inače, nadarenom Austrijancu – kojeg u finalu čeka Rafael Nadal - bila je ovo treća pobjeda u devet međusobnih susreta i druga u Roland Garrosu.

Nakon meča, Đoković nije izdržao i rekao je nekoliko riječi o meču, ali i na sve što se događalo vezano uz ovaj dvodnevni meč koji su obilježili prekidi.

'Bit ću vam iskren. Zaista ne znam što je to taktika u ovakvim uvjetima, pogotovo u petak. To je stvarno čisto preživljavanje. Cilj je ubaciti jednu loptu više od protivnika u teren i pronaći način za osvojiti poen. Ne znam jesam li ovako nešto doživio… Zapravo jesam jednom protiv Ferera, mislim da je bilo polufinale US Opena. Na zemlji ovo nisam doživio nikada!', kazao je Đoković dodavši na temu uvjeta prije izlaska na teren i uputama samim igračima:

'Nema pravila… Ako je u pitanju jaka kiša, pljusak ili nešto slično logično je kako se zatvara taj teren jer organizatori ne žele da se ošteti teren i naravno to je nešto što odgađa meč. Što se tiče vjetra, tu nema preciznih pravila.'

Tada je Đoković otkrio jedan zanimljiv detalj o samom meču i odlukama:

'Recimo meni je supervizor jučer rekao sljedeće: Dok god neki predmet nije ubačen na teren i ne postane opasno po ljude i igrače, mora se igrati. U prvom gemu meča je uletio kišobran i zamalo da nije ozlijedio čovjeka na tribinama. Od mene je taj čovjek bio udaljen tri metra, a iskreno nisam znao da je kišobran tako bezopasan u ovakvim uvjetima', sarkastičan je Đoković.

Ali tu nije stao. Još je dodao:

'Oni (organizatori) su tako odlučili. Ali znate što, morate uzeti u obzir i veličinu ovog turnira. Za njih je odgađanje meča za jedan dan nešto što je ogroman trošak. Tako da tu ima mnogo više biznisa nego sporta. Nije im to prioritet i ne samo u tenisu, nego u svim komercijalnim, globalnim sportovima. Puno se više pažnje usmjerava na vrijednost ulaznice nego na to kako se igrači osjećaju na terenu. Ali dobro, to je tako kako je, prihvaćam to, moram… Dio sam sporta koji volim i igram na profesionalnom nivou. Nije ni prvi ni posljednji put ni meni ni nekom drugom igraču da je dio takve situacije', kazao je vidno razočarani Đoković.

Ali tu nije stao:

'Razočaran sam, boli me poraz, pogotovo protiv top igrača u završnici jednog Grand slama. Šteta. Sve što sam rekao o uvjetima, rekao sam. Mislim da bi bilo suvišno više pričati o tome. Vjerojatno će mi se sada nabaciti na grbaču zašto sam rekao ovo ili ono. To mi se stalno u karijeri događa, tako da je bolje da ovdje završim', za kraj je rekao Đoković.

Nema sumnje kako će nakon ovih riječi stići i reakcija čelnih ljudi Roland Garrosa. Kad ovako nešto kaže prvi igrač svijeta to će ipak odjeknuti…