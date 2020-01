Na godišnje ulaznice 'žuto-crnih' čeka se cijelo desetljeće, a klub je sada 'oslobodio' mjesta za 500 novih navijača

Njemački nogometni velikan Borussia Dortmund otkazao je 500 godišnjih ulaznica za navijače za sljedeću sezonu jer nisu prisustvovali dovoljno domaćim utakmicama

'Želimo osigurati da mjesta na tribini ne ostanu prazna. Naš je cilj nastaviti odabranim putem i preusmjeriti sezonske karte što poštenije i transparentnije je moguće', rekao je Matthias Naversnik, voditelj odjela za ulaznice u dortmundske Borussije.

Većina navijača 'žuto-crnih' pozdravila je potez kluba, ali bilo je i jasnih kritika.

'To je šala? Klub je dobio novac za te ulaznice, a sada se one uzimaju. To nije razumljivo', napisao je jedan navijač na društvenoj mreži.

Dio navijača je zatražio od kluba da poduzme akciju i protiv prodavača na eBayju.