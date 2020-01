Manuel Štrlek napokon se oglasio i svima pojasnio zašto ne igra za reprezentaciju

Nakon punih 11 godina Manuela Štrleka nema u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Njegov se 'slučaj' tjednima povlači po medijima, o njemu se raspravlja i u trenucima kad su naši reprezentativci osigurali polufinale Europskog prvenstva. Zato je sam Manuel odlučio jednom za sva vremena prekinuti nagađanja kako bi njegovi dojučerašnji suigrači imali mira u borbi za medalje

'Rekao sam da je odluka o neigranju isključivo moja. I ovo što se događa stvarno nema smisla, žao mi je da je sve uopće otišlo u negativnom smjeru. I zato želim da to prestane jer nema nikakve veze sa stvarnom situacijom. Ponovit ću da je to bila samo moja odluka - sve su drugo priče i pričice koje se podmeću meni i reprezentaciji. Nisam rekao da više nikad ne želim igrati; rekao sam samo da sada ne mogu igrati iz privatnih razloga. I nisam ni na koga ljut, ni na izbornika, ni na suigrače, ni na Savez; to odmah mora biti jasno', kazao je Manuel Štrlek u razgovoru za Sportske novosti te nastavio: