Hrvat zabio osam golova u španjolskoj Primeri pa progovorio o pozivu u reprezentaciju: To se može dogoditi, a i ne mora...

Hrvatski napadač Ante Budimir bio je junak u pobjedi Mallorce protiv Valencije 4:1 upisavši dva gola i asistenciju. Time se popeo na šesto mjesto ljestvice strijelaca španjolskog prvenstva s osam golova, šest manje od vodećeg Lea Messija

'Nakon ove utakmice i Valencije, mogu reći da je to to. To je ono što me ispunjava maksimalno. Ne samo golovi, u ovom slučaju dva, već i tri boda. Odličan je osjećaj nakon utakmice kada znaš da tvoji golovi donose bodove. To mi donosi na lice veliki osmijeh', rekao je Ante Budimir (28) u razgovoru za Hinu.