Može li Čolak s pretpoziva do mjesta startera? Evo što on kaže: Izbornik zna moje kvalitete, zato sam tu, ali u konačnici nije važno tko će igrati

Hrvatska reprezentacija priprema se za posljednja dva kvalifikacijska nastupa za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. godine, a uoči ogleda protiv Malte (četvrtak, 20.45 sati) s novinarima je svoja razmišljanja podijelio Antonio Mirko Čolak, napadač švedskog Malmöa.

'Izbornik zna moje kvalitete koje imam kao devetka, kao špica. Zato sam tu, ali u konačnici nije važno tko će igrati. Znamo da će, tko god to bio, dati svoj maksimum. Ili Kramarić, Petković, Livaja ili ja. Nismo međusobno konkurencija već jedan drugome pomažemo. Momčad smo, svi želimo bodove, pobjede i radost', rekao je Čolak te komentirao rezultate svog bivšeg kluba, Rijeke.

'Nisam je očekivao na prvom mjestu, promijenilo se dosta igrača, sportski direktor, nisam očekivao da će odmah proraditi. Sretan sam što je prva, ali slijedi joj borba s Dinamom, Osijekom, Hajdukom. Željeli smo da HNL bude zanimljiv, takve nam utakmice slijede do kraja sezone'.

Osvrnuo se Čolak i na način kojim bi Hrvatska trebala igrati kod Malte, odnosno na trenutačno stanje kapetana Luke Modrića.

'Naučio sam u karijeri da nema laganih utakmica. Moramo ući sto posto protiv Malte. Moramo igrati našu igru. Kreirati puno situacija i pokušati zabiti što ranije pogodak. To treba biti put i ključ prema pobjedi. Modrić? On je naš najvažniji igrač, motor u sredini terena. Vjerujem da može igrati obje utakmice i ne brinem se za njega. No, imamo i drugih kvalitetnih igrača u tom dijelu momčadi tako da je situacija dobra'.

Prokomentirao je i priče o problemima Hrvatske u napadačkoj igri.

'Ne znam tko priča o problemima. Kad gledamo zadnji ciklus i onaj prije toga, ja ih ne vidim. Jedino je bitno da je Hrvatska uspješna i da pobjeđuje. Nebitno je tko igra, svaki od nas dat će svoj maksimum i dobro odigrati'.

Možemo li pobijediti Maltu i bez Luke Modrića koji je imao virozu pa ga poštedjeti pred susret protiv Rusije?

'Ne osjećam pritisak zbog težine rezultata. Imamo sve u svojim rukama i to je najbolji scenarij. Znamo da možemo do šest bodova, ali idemo postepeno. U četvrtak je na rasporedu Malta, onda ćemo kasnije vidjeti kako dalje. Nema posebnog pritiska, mi želimo pobjedu u svakoj utakmici'.

Naravno, plasman na SP bio bi mu ostvarenje sna.

'Živim svoj san, uvijek mi je on bio Liga prvaka i ulazak u reprezentaciju. Imam priliku postati dio ekipa koja će na Svjetsko prvenstvo. Daj Bože da dođemo u Katar i da ja mogu biti dio toga. Bio bi to sljedeći korak u mojoj karijeri i napravit ću sve što mogu da se ondje kvalificiramo', završio je Čolak.