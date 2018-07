Moja nezaboravna 34 dana u Rusiji: Nanizao sam pehove, a kad je Vida zaplakao, došlo mi je da plačem s njim

'Teško je to opisati u nekoliko redaka, ali pokušat ću iz osobnog kuta prenijeti svu ljubav, strast, emociju i energiju, sve što je pratilo hrvatske nogometaše do najvećeg sportskog uspjeha', piše u svojoj reportaži nakon povratka iz Rusije Silvijo Škrlec, tportalov novinar koji je uživo više od mjesec dana pratio put hrvatske nogometne reprezentacije

No pred svitanje pao mi je kamen sa srca, kartica je opet bila u funkciji, po tko zna kakvom ključu, pa je ipak bilo moguće plaćati i vinjete i cestarine i gorivo. S time da mi je Carwiz lijepo smjestio davši mi u ruke automatik koji sam prije vidio samo u emisijama o automobilima. Valjda su ljudi mislili kako mi olakšati putovanje, a meni, koji sam prvi put sjeo u njega, izgledao je kao svemirski brod. Ipak, udoban, štedljiv i lagan za upravljanje, bio je izvrstan suputnik. Prvo do Kalinjingrada, a potom St. Peterburga, odnosno Roščina, gdje je bila smještena hrvatska reprezentacija.

Naime, kako pripreme za ovakva putovanja počinju puno ranije od samog pakiranja robe, niz pehova koji me pratio značio je samo jedno – sve će biti 'izvan normalnog'. A to otprilike možete shvatiti i iz pjevanja Vedrana Ćorluke: 'Ovdje nitko nije normalan…'

Malo tko je početkom lipnja očekivao da bi hrvatski nogometaši mogli do sredine srpnja postati nacionalni heroji. A meni je sve, bez obzira na sumnju koja je pratila nogometaše, već nakon utakmice u Liverpoolu protiv Brazila naslućivalo da bi se moglo dogoditi 'nešto'. I to 'nešto veliko'.

A u tome nam je pomogao i Etebo, koji je skrenuo Mandžukićev udarac glavom u vlastitu mrežu. Bila je Hrvatska bolja, ali vidjeli smo to puno puta, pa čak i u finalu, da ne pobjeđuju uvijek bolji. Ekongovo rušenje Mandžukića bila je samo potvrda nadmoći naših, koju je Modrić pretvorio u konačnih 2:0 i veliko slavlje u Kalinjingradu, ruskoj enklavi između Poljske i Litve. Šteta je jedino što se Kalinić nije mogao pomiriti s klupom, iako bi u drugim utakmicama dobio i priliku i minute, pa je umjesto na okršaj s Argentinom krenuo kući, za Split.

Uslijedilo je novo putovanje od 1300 kilometara, ali koje je značilo dva prelaska ruske granice. Prvo na izlazu prema Litvi, a potom i na ulasku iz Estonije. Sva sreća pa sam uz gige Hrvatskog Telekoma i pametnog telefona Samsung 9+ mogao snimiti sve to iščekivanje, jer bila je to višesatna tortura, ali u kojoj su ruski službenici bili brži i učinkovitiji od svojih susjeda.

Kako su me opljačkali

Sve to pišem kako bih razbio taj stav o 'tvrdoći' ruskog državnog sustava, koji i jest 'čvrst', no zato se u njemu zna i red. I hijerarhija. Osobno sam se u to uvjerio upravo u Kalinjingradu, u kojem sam prvog dana, slučajno ili namjerno, postao žrtva sitnog kriminalca. Naime, u press centru, koji je pokriven sigurnosnim kamerama, nestala mi je torba. Na svu sreću, bez većih vrijednosti, no to onaj tko ju je otuđio sigurno nije znao. Ono što je najzanimljivije, kako je bio tek početak prvenstva, odnosno prvi dani rada tog press centra, sigurnosne kamere nisu bile u funkciji, ali zato je sva sila policajaca došla odraditi ovaj slučaj. U akciji je bio čak i pas tragač, a torba je na kraju nađena na drugom katu, gdje obični novinari nemaju pravo pristupa. Kako i tko ju je odnio, ostat će tajna, iako vjerujem da su krivca već odavno pronašli. Jer kakva bi to bila sramota za organizatore...

Dakle, mehanizam je pokazao da funkcionira i da su svi, od volontera do svih sigurnosnih službi, na usluzi gostima. I zbilja su bili. Makar, neki nisu bili previše od pomoći jer se engleskim jezikom nisu služili tako vješto kao hrvatskim. Pa je i ta barijera probijena.

Po pivo poslije 22 sata

Dolazak u peti ruski grad po veličini, s 1,3 milijuna stanovnika, Nižnji Novgorod, bivši Gorki, grad koji je bio zatvoren za strance sve do 1991. godine, a u kojem se proizvode MIG-ovi, vojna oprema, ali i neka od vozila koncerna VW, bio je prvi doticaj s onom, pokazalo se, tipičnom Rusijom. Jer St. Peterburg to nikako nije. Između brojnih blokova tipičnih socijalističkih zgrada parkirane su Lade, Volge i ostatak ruskog voznog parka. Ceste su pak zapuštene. Ali ljudi su izuzetno otvoreni, željni kontakta sa strancima i spremni pomoći. Pa će tako, bez pardona, prošetati i 500 metara samo da pokažu gdje se može kupiti pivo, iako su prošla 22 sata, kada stupa zabrana prodaje alkohola. I još ako i njemu ili njoj kupite jedno, veselju nema kraja.