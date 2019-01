Mohamed Salah drugu je godinu u nizu slavio u izboru za Najboljeg afričkog nogometaša

Napadač egipatske reprezentacije i engleskog Liverpoola Mohamed Salah izabran je za najboljeg afričkog nogometaša u 2018. godini u izboru Afričke nogometne federacije (CAF)...

Mohamedu Salahu je to druga pobjeda nakon što je najboljim proglašen i za 2017. godinu. Na drugom mjestu je Senegalac Sadio Mane (Liverpool), a na trećem Pierre-Emerick Aubameyang iz Gabona (Arsenal). Zanimljivo, identičan poredak je bio i lani.

'Ovo je za mene velika nagrada. Kao dječak sam maštao kako ću je jednom osvojiti, a meni je to uspjelo dva puta', kazao je egipatski napadač.

Salah je prošle sezone zabio čak 44 gola u dresu Liverpoola predvodivši 'redse' do finala Lige prvaka u kojem su izgubili od Real Madrida, no Salah je u 28. minuti zbog ozljede ramena napustio teren. Salah je bio i ključni igrač reprezentacije Egipta u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji. Salah je zbog ozljede propustio prvu utakmicu na SP-u u Rusiji, no nastupio je u preostale dvije postigavši dva gola.