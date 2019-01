Zoran Gobac svojim je prognozama uoči SP-a iznenadio sve; je li ovo hrvatska realnost?

Hrvatska rukometna reprezentacija prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj/Danskoj igra u petak 11. siječnja protiv Islanda. Izbornik Lino Červar objavio je konačni popis putnika za München gdje igramo prvi dio natjecanja, ali Zoran Gobac - 'alfa i omega' hrvatskog rukometa - ne odiše optimizmom

'No, hrvatska rukometna reprezentacija, kao i Savez, nisu navikli na nekakva plakanja i oplakivanja. Mi u Njemačku i Dansku idemo kao i uvijek, s istim ciljem, a to je odigrati najbolje što možemo i nastojati se plasirati što više možemo', razmišlja Zoran Gobac te dodaje:

Prvi čovjek hrvatskog rukometa već dugo nije bio ovako oprezan, da ne kažemo pesimističan. No, možda je to samo 'pila naopako'...

'Teško je govoriti o ciljevima. Nastojat ćemo ih ostvarivati od prvog dana, od prve utakmice s Islandom koja će biti možda i preteška, pa do sljedećih utakmica.'

Ozljede su ponovno 'krojile' sastav reprezentacije...

'Naša momčad je dobra. Posljednjih nekoliko dana se sve to i podizalo. No, činjenica je da opet imamo puno ozlijeđenih igrača. Par se ozljeda dogodilo na pripremama, tako da jedino što sad možemo obećati je borba na terenu. Što ćemo postići? To ovisi o momcima na parketu, izborniku i njegovom stručnom stožeru koji će svojim znanjem i iskustvom nastojati pomoći da osvojimo što bolji rezultat', obećao je Gobac. Istina, nitko ne kaže da će biti lako, ipak je ovo SP, ali Zoran Gobac ostaje 'zakopčan'. Opreza nikad dovoljno, obećanja nikad niti nije davao samo tako...