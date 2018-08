Modrić svima objasnio zašto ga trener Reala uporno drži na klupi na početku sezone

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić rekao je kako ga nije iznenadilo izostavljanje iz udarne postave Real Madrida na početku ove sezone jer se kasnije priključio momčadi no da bi on htio već u subotu protiv Leganesa zaigrati od prve minute.

Modrić je protiv Atletica, Getafea i Girone u igru ulazio s klupe.

'Nije me iznenadilo jer sam se priključio treninzima kasnije od ostalih. Razgovaram s trenerom te me on želi postepeno uključivati. Ja bih volio odmah igrati no on mi je rekao da moram biti miran. Moram trenirati kako bih se vratio u formu. Miran sam te u tome nema ničeg čudnog', rekao je Modrić u obraćanju medijima.