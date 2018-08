Izbornik Dalić jako dobro zna koliko Luka vrijedi: Ovo je priznanje cijeloj njegovoj karijeri

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić čestitao je Luki Modriću na nagradi za nogometaša godine u Europi u izboru Europske nogometne federacije (UEFA)...

'Rekao sam već i prije, prema svemu što je pokazao u protekloj sezoni i prema doprinosu koji je dao svojim ekipama, Hrvatskoj i Realu, na putu do povijesnih ostvarenja, Luka je zaslužio sva pojedinačna priznanja koja je do sada dobio, i koja će još, vjerujem, dobiti do kraja godine', kazao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon što je Luka Modrić proglašen najboljim europskim igračem u prošloj sezoni.