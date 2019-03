Mirko Filipović šokirao borilački svijet: Više nikad ne smijem ući u ring, imao sam izljev krvi u mozak...

Hrvatski borac Mirko Filipović objavio je definitivan kraj svoje duge karijere, jer bi svaki novi ulazak u ring bilo kockanje sa životom

'Gotovo je, nadam se da se neću rasplakati, ali to je to, slijedi mi neizbježna mirovina. Imao sam moždani udar, krvarenje u mozak. Ja sam danas izašao iz bolnice i zato sam htio doći ovdje da ljudi vide da sam ja zdrav, imao sam nevjerojatnu sreću u nesreći, taj izljev je mogao otići i lijevo i desno. Ja se sad moram boriti za život.'

'Imao sam problema s vratom, jako me boljelo u zadnja dva-tri mjeseca. To sam primijetio dok sam vozio u rikverc Kad sam išao na magnetsku rezonancu, sve je bilo OK. Sljedeća tri mjeseca ne smijem ništa trenirati. Koji god trening radim, drugi moždani udar bi bio smrtonosan. Ja ću sad biti discipliniran, dobio sam lijekove koje moram piti i bit ću discipliniran. Nikad više u ring neću ući, ne smijem dozvoliti da me netko udari. Što se tiče borbi, toga više nema. Nažalost, nitko nije htio ovakav kraj, ali tako je, to je život', dodao je Cro Cop.