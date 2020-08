Milan Ibrahimoviću ponudio šest milijuna eura samo da ostane još jednu sezonu, ali Zlatan je zatražio više i čelnicima kluba zadao glavobolje

Zlatan Ibrahimović i Milan još uvijek pregovaraju oko novog ugovora. Klub nudi šest milijuna, dok švedski napadač traži 7.5 milijuna eura

Navijači su složni, Ibra mora ostati. Toga je svjesna i uprava kluba, no kako se švedski napadač ne slaže s njima, zadatak njegovog zadržavanja neće biti lagan. Iako ima 39 godina Ibrahimović je od Milana tražio 7.5 milijuna eura za iduću sezonu, no talijanski mediji pišu kako dogovor još uvijek nije postignut.

Zlatan Ibrahimović stigao je u Milan iz La Galaxyja u siječnju kao slobodan igrač, ali i čudna, koronavirusom isprekidana polusezona, mu je bila dovoljna da s 10 golova u 18 utakmica bude najbolji strijelac kluba u Serie A. Osim toga, Ibrahimović je podigao cijelu ekipu i klub je počeo puno bolje igrati od kako je on stigao u svlačionicu.

Sportmediaset i La Gazzetta dello Sport tvrde kako Milan Ibrahimoviću nudi oko šest milijuna eura godišnje i to s raznim bonusima, dok on, barem za sada, ne odustaje od traženih 7.5 milijuna. Pregovori će se tako nastaviti i u nadolazećim danima, a Talijani vjeruju kako će do dogovora ipak na kraju doći.



Navodno su i Milan i Zlatan Ibrahimović voljni nastaviti suradnju pa je samo pitanje na kojoj će se cifri na kraju naći. Ugovor bi švedski veteran trebao potpisati na godinu dana, a koliko će na kraju po njemu zarađivati, ostaje za vidjeti.