Zlatan Ibrahimović je vanzemaljac; Šveđanin postavio još jedan rekord Serie A, a za to mu je trebalo tek pola sezone, a ne cijela

Milan je u posljednjem kolu talijanskog nogometnog prvenstva s 3:0 slavio na San Siru protiv Cagliarija, a Zlatan Ibrahimović promijenio je knjige rekorda Serie A

Podsjećamo, 'rossoneri' su do nove pobjede stigli autogolom Ragnara Klavana (19) te pogocima Zlatana Ibrahimovića (55) i Samuela Castilleja (57), a moglo je biti i uvjerljivije da švedski napadač nije zapucao penal u 44.

No i ovako nije bilo loše. Milan je stigao do 12. utakmice u nizu bez poraza što mu se nije dogodilo još od slavnih dana dok je na klupi sjedio Fabio Capello u sezoni 1991/92., a bio mu je to i 20. susret zaredom u Serie A, a da je milanski velikan zabio barem jedan pogodak što mu je uspjelo još samo u četiri sezone u svojoj povijesti.