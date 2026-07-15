Messi prije polufinala izgovorio rečenicu koju će Englezi dugo pamtiti

To će se promijeniti u polufinalu Svjetskog prvenstva, kada će se Argentina i Engleska sastati u Atlanti. Za Messija će to biti prvi susret s engleskom reprezentacijom u karijeri.

Nakon pobjede Argentine 3:1 protiv Švicarske poslije produžetaka Messi je objasnio zašto mu ta utakmica toliko znači.

‘Posebno je jer su velika momčad, velesila, a uvijek je lijepo igrati protiv takve reprezentacije, u utakmici ovakve vrste’, rekao je Messi.

Potom se osvrnuo na fizičko stanje argentinske momčadi nakon još jedne zahtjevne utakmice nokaut-faze.

‘Moramo se odmoriti jer dolazimo nakon velikog fizičkog trošenja, što momčad očito osjeća, i doći u najboljem mogućem stanju kako bismo nastavili raditi ono što smo radili – natjecati se’, dodao je argentinski kapetan.

Formulacija ‘svi osim Engleske’, koja se pojavila u naslovima pojedinih medija, ne znači da je Messi želio bilo kojeg protivnika osim Engleza. Odnosi se na činjenicu da je tijekom karijere igrao protiv gotovo svih svjetskih prvaka, ali nikada protiv Engleske.

Najbliže tom susretu bio je u studenome 2005. godine, kada su Argentina i Engleska odigrale prijateljsku utakmicu u Ženevi. Englezi su slavili 3:2, ali Messi nije nastupio.

Sada će se s Engleskom prvi put susresti na najvećoj mogućoj pozornici – u utakmici koja odlučuje o finalistu Svjetskog prvenstva.

Argentinski savez zato je dvoboj opisao kao ‘utakmicu koju je sudbina dugovala Messiju’.

Nakon više od 200 nastupa za reprezentaciju i šest svjetskih prvenstava, Messi će konačno zaigrati protiv posljednje velike nogometne nacije koja mu je nedostajala.