Španjolska 37 utakmica ne zna za poraz. Posljednja ju je srušila neočekivana reprezentacija

zanimljivost

Španjolska 37 utakmica ne zna za poraz. Posljednja ju je srušila neočekivana reprezentacija

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 14.07.2026 23:58
  • Objavljeno 14.07.2026 u 23:58
Slavlje Španjolaca
Slavlje Španjolaca Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
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Španjolska je pobjedom protiv Francuske u polufinalu Svjetskog prvenstva produžila nevjerojatan niz na 37 natjecateljskih utakmica bez poraza.

La Roja je u tom razdoblju osvojila Europsko prvenstvo, podigla trofej Lige nacija i izborila finale Mundijala, a posljednja reprezentacija koja ju je pobijedila u utakmici u kojoj su se dijelili bodovi ili prolazak bila je – Škotska.

Dogodilo se to 28. ožujka 2023. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Škoti su na Hampden Parku pobijedili 2:0, a oba pogotka postigao je Scott McTominay.

Španjolska je tada bila tek na početku mandata Luisa de la Fuentea. Poraz u Glasgowu izazvao je velike kritike, ali španjolski izbornik poslije je tvrdio da je upravo ta večer njegovu momčad učinila boljom i snažnijom.

Od tada je Španjolska izgradila jednu od najimpresivnijih serija u povijesti reprezentativnog nogometa. Nije riječ samo o rezultatima, nego o trofejima i pobjedama protiv najvećih suparnika u utakmicama najvećeg uloga.

U polufinalu Svjetskog prvenstva Francusku je svladala 2:0, kontrolirala utakmicu i izborila svoje prvo finale Mundijala nakon 2010. godine.

Gubila prijateljske

Zanimljivo je da je Španjolska nakon poraza od Škotske gubila prijateljske utakmice, ali u službenim susretima nitko je više nije uspio svladati.

Posljednji su to učinili Škoti, pred svojim navijačima, u večeri u kojoj je McTominay dvaput pogodio mrežu i pokrenuo slavlje koje s vremenom izgleda sve veće.

Jer što Španjolska dulje ostaje neporažena, to taj škotski rezultat postaje nevjerojatniji.

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