Ugledni Španjolac: ‘Pobjednik Svjetskog prvenstva igrao je večeras’

Prema njegovu mišljenju, impresivna predstava Španjolske nije proizvod jednog dobrog turnira ili slučajnog niza rezultata. Ona je posljedica odluke donesene mnogo ranije – da reprezentacija neće prilagođavati svoj identitet protivnicima, nego će birati trenere i igrače koji odgovaraju njezinoj nogometnoj ideji.

‘Španjolska je odavno odlučila kako želi pobjeđivati. Pitali su se: “U čemu smo dobri?” U čuvanju lopte, razumijevanju utakmice i iznimnoj tehničkoj kvaliteti. Zatim su izabrali trenere koji to razumiju i predstavljaju te igrače koji odgovaraju tom modelu’, rekao je Balagué.

Posebno je istaknuo rad izbornika Luisa de la Fuentea, koji je prije dolaska na klupu seniorske reprezentacije godinama vodio španjolske mlađe selekcije.

De la Fuente je španjolske reprezentacije preuzeo još 2013. godine, osvojio je Europsko prvenstvo do 19 godina 2015. te prvenstvo Europe do 21 godine 2019. U tim generacijama radio je s nizom igrača koje danas vodi u seniorskoj reprezentaciji.

‘De la Fuente je ovaj put započeo prije deset godina s Oyarzabalom, Olmom, Rodrijem i Simónom. Osvajali su europska prvenstva do 19 i 21 godine, upoznali se i postali obitelj. Taj osjećaj da su zajedno bolji nego pojedinačno nalazi se u njihovoj DNK’, objasnio je Balagué.

Španjolska je protiv Francuske upravo tako i izgledala. Ne kao skup velikih pojedinaca, nego kao momčad koja u svakom trenutku zna gdje se nalazi lopta, gdje se nalaze suigrači i što je sljedeći potez.

‘Vidjeli smo briljantnu kolektivnu predstavu. Kontrolirali su apsolutno sve. Ovakva utakmica trebala bi se prikazivati u svim nogometnim školama.’

‘Pobjednik Svjetskog prvenstva igrao je večeras’

Španjolska će u finalu igrati protiv pobjednika dvoboja Engleske i Argentine, ali Balagué ne vjeruje da će La Roja mijenjati pristup bez obzira na suparnika.

‘Bit će to isti scenarij. Imat ćemo puno lopte. Ako bude Argentina, ona je obrambeno ranjiva. Može je se otvoriti i napasti kroz protunapade, a Španjolska ima toliko različitih načina igre da može napraviti i to.’

Još je kritičniji bio prema Engleskoj. Smatra da je nakon poraza od Španjolske u finalu Eura 2024. krenula novim putem, ali da njezin nogometni identitet još nije jasno vidljiv.

‘Engleska je nakon finala Eura krenula drugim putem. Pokrenula je novi projekt i ja još ne vidim sasvim jasno njegovu ideju. Španjolska je, s druge strane, nastavila s istom idejom.’

Balagué je zato zaključio bez ograde:

‘Mislim da je pobjednik Svjetskog prvenstva igrao večeras.’

Za njega najveća španjolska prednost nije samo tehnička kvaliteta, posjed lopte ili širina kadra. To je desetljeće zajedničkog rada, vjera u isti nogomet i momčad koja se u najvažnijim trenucima ponaša kao jedno.