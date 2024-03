Matjaž Kek pogodio u srž Hajdukovog problema, ali i usporedio Rijeku i Dinamo

Oba trenera su uoči utakmice govorila da su to ključni bodovi, odnosno da gubitnik ispada iz utrke za naslov prvaka. Slažete li se s time, odnosno je li Hajduk ispao iz te utrke?

'Prije svega, Hajduk mora razmišljati samo o prvoj sljedećoj utakmici. Ja mislim da ta fama 'sad je vrijeme', 'sad ili nikad', da je to strašan uteg koji Hajdukovi igrači nose od prvog kola. I tu kuglu vuku za sobom. A to sve nisu dobro apsorbirali. Svi ti dolasci igrača očito neće donijeti toliko željeni naslov. Utakmica je sve manje, ali i dalje je još puno bodova za uzeti. Ali ovo je tjedan istine ispred Hajduka. Prvo Kup, a onda još taj sraz s Rijekom. Što se Hajduka tiče, u nedjelju bi sve moglo biti jasno. Ali i Kup nosi trofej. To je također nešto što vrijedi. Dinamo također ima utakmicu manje, ali moram priznati da me malo smeta kada se unaprijed upisuju bodovi. Tko kaže da će Dinamo pobijediti Varaždin? Sve je moguće'.