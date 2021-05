Mateo Kovačić ispisao povijest osvajanjem svoje četvrte Lige prvaka i nastavio nevjerojatan niz kakav je rijetko viđen

There's a Croatian player in all past champions league winners team since 2012/13 season.



2013-Mario Mandžukić

2014-Luka Modrić

2015-Ivan Rakitić

2016-Luka Modrić

2017-Luka Modrić

2018-Luka Modrić

2019-Dejan Lovren

2020-Ivan Perišić

2021-Mateo Kovačić



✅ Tradition continues 🇭🇷