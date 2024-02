Marko Livaja zabrinuo sve u Hajduku, a dodatni problem je ozljeda Nikole Kalinića

No, na Poljudu uoči ovog dvomeča s Varaždincima nema mira jer ozljede su ponovno desetkovale momčad Mislava Karoglana. Na 'oranici' u Kranjčevićevoj je stradao Mihael Žaper, ozlijedio je koljeno pa ga čeka operacija zbog čega je za njega ova sezona završena.

Odmah je bilo jasno kako je Mihaelova ozljeda teže prirode, a potvrda toga došla je u ponedjeljak nakon dodatnih liječničkih pregleda koji su potvrdili kako se radi o teškoj ozljedi koljena koja zahtjeva operativni zahvat.

Tek nakon što se obavi potrebna operacija moći ćemo preciznije utvrditi koliko će trajati period rehabilitacije, ali za sada je sigurno kako je za Žapera ova sezona gotova te da je pred njim višemjesečni oporavak.

Mihaelu ovim putem još jednom izražavamo podršku i želimo uspješan oporavak te što brži povratak na teren', poručili su iz Hajduka.

No, problemima tu nije kraj jer za utakmice protiv Varaždina gotovo sigurno neće biti spreman ni Nikola Kalinić. On je na utakmici protiv Slaven Belupa istegnuo mišić, u pitanju je zadnja loža, a optimistične prognoze govore kako bi se iskusni napadač mogao vratiti najranije za dva tjedna, a to znači da bi trebao biti spreman za ogled s Istrom 1961 koji je na rasporedu 2. ožujka na Poljudu.

