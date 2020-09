Gorica iz Belgije dovela iranskog U-23 reprezentativca koji ne skriva ambicije: Želim postati najbolji nogometaš na svijetu!

Dan nakon četvrte pobjede na startu prvenstva, trijumfa 2:1 protiv Lokomotive, novi igrač HNK Gorice postao je iranski U-23 reprezentativac Younes Delfi (19). Mladi svestrani napadač, koji može pokriti sve ofenzivne pozicije, stigao je iz belgijskog prvoligaša Charleroija...

'Sretan sam što sam ovdje, nadam se da ću moći pomoći momčadi. Došao sam u Goricu dati sve što mogu, svu kvalitetu koju imam. Znam da ovdje već igraju sjajni igrači i morat ću se izboriti za svoju poziciju, pokazati da vrijedim', kazao je Younes Delfi (19) , koji dolazi na posudbu do kraja sezone s pravom otkupa.

'Prošle sezone nisam previše igrao u belgijskoj ligi, bilo je to teško razdoblje za mene. Mučila me ozljeda, a kad sam se vratio, promijenio se trener i za mene nije bilo prostora uz još dvojicu kvalitetnih igrača na mojoj poziciji. Hrvatska liga mi je zanimljiva, vjerujem da ovdje mogu pokazati kvalitetu, da Gorica može biti početak moga puta prema vrhu. Nisam imao previše vremena za detaljno upoznavanje s hrvatskom ligom, ali vrlo brzo ću je upoznati, kroz utakmice. Mislim da je pojedinu ligu i nemoguće upoznati preko snimki, moraš je zaigrati, osjetiti... O momčadi koja me ovdje čeka, o suigračima, znam puno više nego o ligi', kazao je Delfi.

Gorica će mu biti treći klub u mladoj karijeri, drugi u Europi.

'Počeo sam s deset godina u svom rodnom gradu, u klubu Esteghal Khuzestan. Velika i važna godina za mene bila je 2016., kad sam ušao u iransku U-16 reprezentaciju, a zatim i u prvu momčad svoga kluba. Sa samo 16 godina. U prvoj seniorskoj sezoni odigrao sam šest utakmica, a u drugoj sam u 18 nastupa zabio osam golova i imao četiri asistencije. Nakon te sezone otišao sam u belgijski Charleroi, u ljeto 2018.', prepričao je svoju nogometnu priču Delfi.

