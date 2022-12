Marijan Kustić zagrebačkom gradonačelniku rekao 'Hoćemo stadion', a onda se Tomaševiću obratio i Luka Modrić

Već se godinama, još od vremena Milana Bandića kada je sjeo u fotelju zagrebačkog gradonačelnika, priča o izgradnji novog stadiona. Na lokaciji gdje se danas nalazi maksimirska ruševina. No, promijenile su se vlasti, polagali su se kameni-temeljci, ali od stadiona ništa. Osim lažnih obećanja

Tijekom subote, u razgovoru za RTL , aktualni predsjednik HNS-a Marijan Kustić to je i potvrdio.

'Što se tiče samog stadiona mi smo to već više puta naglasili i dalje ćemo se držati toga da je nacionalni stadion tamo gdje ćemo moći imati uvjete da igra Hrvatska reprezentacija. Vjerujem da će se poboljšati i da će se krenuti izgradnju novog stadiona i u rekonstrukciju postojećih. Vjerujem u premijera i Vladu i to su sami najavili i koliko znamo ušlo je i u proračun, ali naravno i u čelnike lokalnih samouprava i gradonačelnika grada Zagreba i vjerujem da ćemo smoći snage da napokon to napravimo', poručio je Kustić.

Sportske novosti pak doznaju da je novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon pobjede nad Brazilom, nazvao Kustića te mu čestitao na pobjedi, a HNS-ov čelnik samo mu je poručio 'Hoćemo stadion' i gurnuo mobitel u ruke Luki Modriću.

Kako isti izvor piše, kapetan reprezentacije je Tomaševiću rekao kako hrvatski nogomet treba i zaslužuje pravi stadion na što mu je Tomašević obećao da će tako biti. Da će učiniti sve da bude napravljen.

A mi možemo samo reći - 'strpljen, spašen'.