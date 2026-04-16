Marca objavila trenutak koji niste vidjeli u prijenosu: Vinicius napao Bellinghama – 'Što hoćeš? Ušuti!'

U trenutku kada se utakmica lomila, piše Marca, kamere su uhvatile sukob između dvije velike zvijezde - Viniciusa Juniora i Judea Bellinghama. Sve se dogodilo još prije nego što je Camavingin crveni karton dodatno zakomplicirao situaciju i potpuno izbacio Real iz ravnoteže.

‘Što hoćeš? Ušuti’

Situacija se odvila tijekom jedne napadačke akcije Reala. Dayot Upamecano pogriješio je u kontroli lopte, Vinicius je krenuo u prodor prema kaznenom prostoru, a Bellingham je u tom trenutku tražio dodavanje.

No, Brazilac nije uspio kvalitetno primiti loptu, što je omogućilo stoperu Bayerna da se vrati i spriječi opasnost. Akcija je završila bez konkretne prijetnje, ali napetost između suigrača tek je tada izbila na površinu.

Bellingham je odmah prigovorio Viniciusu zbog toga što mu nije dodao loptu, a odgovor Brazilca bio je žestok.

'Što hoćeš? Ušuti', dobacio je Vinicius engleskom veznjaku, vidno iznerviran situacijom.

Napetost rasla kako je utakmica odmicala

Ovaj trenutak samo je potvrdio koliko je Real bio pod pritiskom u utakmici koja je odlučivala o prolasku u polufinale. Nervoza se osjećala na svakom koraku, a nesporazumi među igračima dodatno su otežavali ionako zahtjevnu situaciju na terenu.

Prema službenim podacima UEFA-e, suradnja između ove dvojice igrača bila je minimalna. Bellingham je Viniciusu uputio četiri dodavanja, dok Brazilac nije odigrao nijedno prema Englezu.

Vinicius je pokušavao napadati prostor i stvarati višak, no često je ostajao bez prave podrške i kvalitetnih lopti. Unatoč svemu, uspio je upisati asistenciju za Kyliana Mbappea kod pogotka za 2:3.

Još jedan znak problema u Realu

Utakmica u Münchenu donijela je niz napetih trenutaka za Real Madrid – od sukoba među igračima, preko Camavingina crvenog kartona, pa sve do kaosa nakon posljednjeg zvižduka.

Detalj koji je otkrila Marca dodatno pokazuje koliko je momčad bila izvan ravnoteže u ključnim trenucima. Kada se takve stvari događaju na terenu, često su znak dubljih problema – pogotovo u utakmicama u kojima je ulog ogroman.