Maorski ratni ples uoči današnjeg boksačkog spektakla za svjetsku titulu u teškoj kategoriji

Za što bolje nabrijati Josepha Parkera na meč protiv Anthonya Joshue, pobrinula se grupa njegovih sunarodnjaka, koja je prije izlaska boksača na vaganje otplesala tradicionalni maorski ratni ples, Haku.

Haku smo inače već viđali prije nekih sportskih evenata gdje nastupaju novozelandske reprezentacije i sportaši, a 'All Blacks', njihova ragbi reprezentacija, koja je ujedno i najpopularniji sportski kolektiv u državi, sama otpleše Haku prije svake svoje utakmice.

OD SAMOSTANA DO SPORTSKOG TRONA

Sada je svoju porciju Hake dobio i Joseph Parker, ponos Novog Zelanda, koji će danas živjeti za svog boksačkog pulena. On ju nažalost nije sam otplesao, no zato su njegovi sunarodnjaci i sunarodnjakinje to odradila prije njegovog izlaska na službeno vaganje. Zbog svog nastupa, dobili su ovacije i od strane britanske publike, koja je naravno na strani Anthonya Joshue, piše Fight Site.

Pogledajte kako su ovi ratnici nabrijali Parkera na večerašnji meč, u kojem će pokušati šokirati Anthonya Joshuu, Eddiea Hearna i cijeli britanski boks.