Brutalni nokaut Whytea obilježio je ovaj boksački vikend

Boksački fanovi ipak nisu dobili očekivani boksački spektakl u meču između Dilliana Whytea i Lucasa Brownea, održanom sinoć u Londonu. Umjesto toga, dobili su jednostrano prebijanje Brownea, koje je Whyte završio brutalnim nokautom u šestoj rundi.

Kako piše Fightsite.hr , 38-godišnji bivši prvak, do sada neporaženi Browne (25-1, 22 KO), došao je u London vratiti se tamo gdje je bio prije nego je suspendiran zbog pada na doping testu (Clenbuterol, susptanca na koju je pao Canelo Alvarez). Tada je ostao bez WBA pojasa, koji je sada kod Anthonya Joshue , a povratku među kandidate za vraćanje istog se nadao u meču protiv Whytea . Na kraju se dogodilo apsolutno suprotno. Browne je izgledao daleko od kvalitete kakva je potrebna za ozbiljnije sudjelovanje u svjetskom teškaškom vrhu te je devet godina mlađi Whyte (23-1, 17 KO) od početka preuzeo kontrolu.

Browne je pokušavao otvoriti svoj gard i napasti pokojim udarcem, no jednostavno bio je spor i neprecizan. S druge strane, Britanac je koristio svaki prilikuza nanošenje štete snažnim udarcima, kojima je dao prednost ispred serija, kakvima inače zna napadati. Svakom rundom Australac je izgledao sve lošije te ne treba čuditi što je Whyte sve završio sredinom meča. Nije Browne bio niti blizu izdanja u kojima je svojevremeno savladao Rudenka i Čagaeva.

Bio je početak šeste runde, a već potrošenom Browneu su ruke bile podosta nisko i nije trebalo dugo vremena da Britanac to iskoristi. Već nakon dvadesetak sekundi je sve pokrenuo serijom kombiniranih udaraca u glavu i tijelu, nakon toga je promašio desni kroše, no on mu je zapravo samo pomogao da pronađe prostor za lijevi, koji sjeda točno na Browneovu bradu i završava ovaj meč istog trenutka.