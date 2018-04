Mandžo uvijek stisne zube kad treba, ali ovaj put u Italiji nisu optimistični!

Mario Mandžukić propustio je zbog udarca kojeg je dobio na treningu derbi s Milanom ove subote, a talijanski mediji nisu optimistični oko njegovog oporavka do utorka i utakmice s Real Madridom...

Naš 31-godišnji napadač poznat je po tome da je u stanju stisnuti zube i nedovoljno oporavljen odigrati 90 minuta kada je to važno za njegov klub ili reprezentaciju, no čini se da je ovaj put zaradio ozljedu koja to ne dopušta.