Makedonci u nevjerojatnoj drami pobijedili Rumunje. Treba im čudo za prolazak u drugi krug

Momčad Kirila Lazarova do pobjede je došla golom Nenada Kosteskog u zadnjoj sekundi utakmice i tako zadržala kakve-takve izglede za plasman u drugi krug.

Makedonija je na poluvremenu imala pet golova prednosti, a pet minuta prije kraja je vodila 22:20. Rumunji su iskoristili igrača više i s dva brza gola ušli u egal i onda je krenula luda završnica.

Igralo se gol za gol, a Rumunji su u 59. minuti imali dva šuta u desetak sekundi za vodstvo. Nisu zabili i Kuzmanovski je na ulasku u zadnju minuti zabio za 23:22. No, sedam sekundi prije kraja Stanciuc je uspio zabiti za 23:23. Makedonci su jurnuli s centra i u zadnjoj sekundi susreta Kosteski im je donio pobjedu.

Ona im gotovo sigurno ništa neće značiti jer ovise o ishodu večerašnje utakmice između Danske i Portugala. Makedoniji treba pobjeda Danske od najmanje 18 golova razlike jer bi u tom slučaju imala remi s Portugalom, ali bi prošla zbog bolje gol razlike.