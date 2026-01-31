BLISTAO U REMIJU

Čudo od igrača: Brojke 18-godišnjeg Luke Vuškovića protiv Bayerna

31.01.2026 u 21:45

Luka Vušković odigrao je jednu od svojih najupečatljivijih utakmica u Bundesligi i bio jedan od ključnih razloga zašto je HSV ostao neporažen protiv Bayerna.

U dvoboju koji je završio 2:2, 18-godišnji hrvatski stoper ne samo da je zabio pogodak, nego je i autoritetom, sigurnošću i brojkama potvrdio status igrača utakmice.

Vušković je na terenu proveo svih 90 minuta, a osim gola istaknuo se i u gotovo svim segmentima igre. Imao je dva udarca, od čega jedan u okvir gola, dobio je tri od četiri zračne borbe te uklonio četiri opasnosti ispred vlastitih vrata. U defenzivnom dijelu upisao je i jedno blokiranje udarca te tri oduzete lopte, dok je u duelima bio uspješan šest puta iz devet pokušaja.

Prema SofaScoreu, Vušković je za ovu izvedbu dobio ocjenu 7.6, što je među najvišim ocjenama na susretu, a njegova mapa kretanja dodatno potvrđuje koliko je bio uključen u igru, posebno u desnoj polovici obrane, gdje je često izlazio visoko i sudjelovao u izgradnji napada.

Vušković protiv Bayerna (Sofascore)
Vušković protiv Bayerna (Sofascore)

