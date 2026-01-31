iznesen je na nosilima

Užasne scene; napadač Atletico Madrida stradao u sudaru glavama, prebačen je u bolnicu

I.Ž.

31.01.2026 u 22:28

Alexander Sorloth Atletico Madrid
Alexander Sorloth Atletico Madrid Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Norveški napadač Alexander Sorloth doživio je tešku ozljedu u dvoboju Atletico Madrida i Levantea u 22. kolu La Lige

U 23. minuti utakmice Alexander Sorloth je u skoku za loptu snažno udario glavom u domaćeg stopera Matiasa Morena, nakon čega je ostao ležati na travnjaku.

Na teren su odmah utrčale liječničke službe obiju momčadi, a već je tada bilo jasno da Norvežanin neće moći nastaviti susret. Iznesen je na nosilima i odmah prebačen u bolnicu na dodatne pretrage. Iz Atletica su naknadno objavili da je zadobio posjekotinu i kontuziju glave.

Neugodna ozljeda stigla je u nezgodnom trenutku jer je Sorloth u posljednje vrijeme bio u vrlo dobroj formi, s pet golova u zadnjih sedam nastupa. Nakon ove ozljede za sada nije poznato koliko će izbivati s terena.

>> sudar glavama na utakmici Atletico Madrida i Levantea pogledajte OVDJE.

Ni drugi sudionik sudara nije prošao bez posljedica. Moreno je na travnjaku ostao još samo nekoliko minuta prije nego što je i on morao napustiti igru zbog posljedica udarca.

Utakmica je na kraju završila bez golova, no rezultat je ostao u drugom planu nakon teškog sudara koji je obilježio susret.

tportal
