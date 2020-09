Luka Modrić u njemu je vidio svog nasljednika, ali Ante Ćorić se negdje 'zagubio'; u Romi na njega ne računaju te mora na novu posudbu

U ljeto 2018. godine Ante Ćorić (22) napustio je nakon 143 utakmice, 23 gola i 24 asistencije zagrebački Dinamo te u transferu 'teškom' više od šest milijuna eura otišao u redove Rome. No, na Olimpicu za njega jednostavno nema mjesta

Ante Ćorić je u prvoj sezoni u Rimu odigrao samo 22 minute u službenim nastupima za 'vučicu' u Serie A, odigrao je i jednu cijelu kup utakmicu te je dobio i 26 minuta u Ligi prvaka. No, to je bilo to za jednog od najvećih hrvatskih nogometnih talenata...