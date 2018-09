Luka Modrić napokon progovorio o temama koje baš sve zanimaju; dotakao se i Hrvatske

Hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je u srijedu dodao loptu za drugi pogodak Real Madrida u pobjedi od 3:0 nad Romom i gledajući ukupno odigrao svoju najbolju utakmicu ove sezone, rekao je nakon dvoboja kako ga je iscrpilo ljetošnje Svjetsko prvenstvo, no da se vraća u formu.

Nakon što se vratio sa Svjetskog prvenstva, na kojem je proglašen najboljim igračem iako je Hrvatska poražena u finalu od Francuske, Modrić nije često za medije govorio o tome kakav je trag na njega to ostavilo.

'Svjetsko prvenstvo me iscrpilo i fizički i mentalno, pa se nije lako vratiti na najvišu razinu. No svakim danom osjećam se sve bolje pa se nadam da ću nastaviti igrati kao noćas', rekao je 33-godišnji vezni igrač podno stadiona Santiago Bernabéu u Madridu.

Ondje je Modrić dodao loptu Garethu Baleu za 2:0, nakon čega su mu potrčali čestitati suigrači Casemiro i kapetan Sergio Ramos. Teren je napustio u 85. minuti uz ovacije publike. "Lukica Zlatna lopta (Lukita Balon de oro), Lukica Zlatna lopta", odjekivalo je stadionom dok je izlazio pa pljeskom odzdravljao navijačima.

'Ponosan sam što publika i suigrači traže tu nagradu za mene, no nisam opsjednut njome. Važna je momčad, kolektivni rezultat. Osvojim li nagradu bit će to jako dobro, bit ću iznimno zadovoljan, no ne dobijem li ju, nema veze. Život će se nastaviti', rekao je.