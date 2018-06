Izjave danskih novinara odjeknut će u hrvatskoj nogometnoj javnosti; zar to zaista tako misle?

Hrvatska nogometna reprezentacija veliki je favorit u susretu protiv Danske u osmini finala svjetskog prvenstva u Rusiji, ističu danski novinari dodajući kako su naši nopometaši pokazali možda i najviše do sada na World Cupu

Villumsen je naglasio kako u Danskoj svi uspoređuju Luku Modrića i njihovog najboljeg igrača Christiana Eriksena.

'Erikson je sjajan igrač, ali mislim da nema toliku kvalitetu kao Modrić. Igra odlično, ali zna nestati na utakmicama. Čak i mi moramo priznati da je Modrić malo bolji', kazao je. Međutim, za njega je jedan igrač poseban.

'To je Michael Laaudrup. On je junak iz mojh mladenačkih dana i to se ne može uspoređivati', kazao je sa smiješkom.

Villumsen je dodao kako se u Danskoj mnogo govori o međusobnoj utakmici s EP-a 1996. godine kada je Hrvatska slavila 3-0, a Davor Šuker postigao jedan od najljepših pogodaka u svojoj karijeri. Tada je na vratima danske vrste bio Peter Schemichel, a danas brani njegov sin Kasper.