Luka Modrić naizgled jednostavnim potezom pokazao koliko je poseban nogometaš

Luka Modrić nastavlja oduševljavati nogometne fanove diljem svijeta, a ovoga puta to je napravio naizgled jednostavnim potezom na treningu

No Realov veznjak je pokupio i sva najvrednija pojedinačna priznanja u nogometu. Osim što je bio najbolji igrač Mundijala, hrvatski reprezentativac proglašen je najboljim nogometašem svijeta u tri najcjenjenija izbora – Uefe, Fife (The Best) i France Footballa (Zlatna lopta).