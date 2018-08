Luka Modrić daleko je ispred svih, ali danas će doznati koliko ga cijene

Da je kojim slučajem Luka Modrić Englez, Nijemac, Talijan ili Francuz, već bi odavno bio nagrađen za svoj iznimni nogometni talent. No, nakon sezone u kojoj je vodio Real do trećeg uzastopnog naslova europskog prvaka, a Hrvatsku do finala svjetskog prvenstva, više mu ni činjenica što je iz jedne male zemlje, ne bi smio biti nedostatak

Pogledi nogometnih fanova ovog će četvrtka biti usmjereni u Monte Carlo, gdje će UEFA, odnosno europska krovna nogometna organizacija, održati ždrijeb najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu, ali i birati najboljeg nogometaša godine. Modrić je prošle godine u istom ovom izboru, osvojio naslov u konkurenciji za najboljeg veznog igrača, ali sada je po prvi put među trojicom za najboljeg UEFA Igrača godine. Realno gledajući, u konkurenciji a u kojoj su još Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah, Luka Modrić aposlutni je favorit za ovu prestižnu nagradu jer s 'kraljevskim' je klubom osvojio Europski i Španjolski superkup, klupsko svjetsko prvenstvo i treći uzastopni naslov u Ligi prvaka. No, vrhunac Modrićeve blistave sezone bio je nastup na svjetskom prvenstvu, gdje je s Hrvatskom stigao do finala, ali i naslova najboljeg igrača turnira.

Ono što je ovdje izuzetno važno spomenuti, jer znamo da je Cristiano Ronaldo vrhunski golgeter, baš kao i Mohamed Salah, jest činjenica da ni Ronaldov učinak od 26 golova u 27 utakmica španjolskog prvenstva, ne bi bio takav da iza sebe nije imao hrvatskog veznjaka. Istina, Ronaldo, je zabijao i u ostalim natjecanjima, ali na svjetskom prvenstvu se sa svojim Portugalom baš i nije proslavio, pa ako Modrić zbog ispadanja Hrvatske u četvrtfinalu Eura u Francuskoj 2016. godine, nije mogao do individualnih priznanja na globalnoj razini te godine, onda ni Ronaldo ne može ove godine.

Slično možemo napisati i za sjajnog egipatskog napadača, Mohameda Salaha, koji je u 52 utakmice zabio 44 gola, što je svakako uspjeh vrijedan divljenja. međutim, po broju trofeja daleko je iza našeg Modrića. Igrao je Salah s 'redsima' finale Lige prvaka, ali ni u engleskom prvenstvu a posebno na svjetskom prvenstvu, njegove momčadi nisu osvajale trofeje, a to daje dodatnu vrijednost pojedinačnim nastupima. Možda pojedinačno ova dva napadača na nogometnom tržištu vrijede i više, međutim sigurni smo da bi svaki trener u ovom trenutku u svojoj momčadi rađe imao Modrića, nego nekog od njegova dva konkurenta. I stoga, iako se u ovakvim situacijama često znaju događati i čuda pa i donositi nevjerojatne odluke, sve osim izbora Luke Modrića za Uefinog Igrača godine bila bi prvorazredna senzacija.