Luka Ivanušec asistirao za pobjedu Feyenoorda u gradskom derbiju

to nije normalno

Domaćin je poveo u 57. minuti golom Davida Hancka iz jedanaesterca, a šest minuta kasnije je Lutsharel Geertruida na asistenciju hrvatskog reprezentativca Luke Ivanušeca povećao na 2-0. Bio je to praktički prvi Ivanušecov dodir s loptom nakon što je ušao u igru minutu ranije.

Feynoord je do kraja susreta još jednom zatresao suparničku mrežu, no gol Matsa Wieffera u 81. minuti je poništen zbog igranja rukom.

Feyenoord nakon ove pobjede ponovo ima 10 bodova zaostatka za liderom PSV Eindhovenom koji je na gostovanju porazio Volendam 5-1.

Volendam je poveo već u prvoj minuti nakon autogola Jordana Tezea, no gosti su u 13. minuti izjednačili preko Ismaela. Volendan se dobro držao do kraja poluvremena, no PSV je u nastavku okrenuo rezultat sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Jerdy Schouten (52), Jordan Teze (74), Ricardo Pepi (79) i Isaac Babadi (84).

Iznenađenje kola priredio je Heerenveen porazivši Ajax 3-2 ostvarivši tako prvu pobjedu u međusobnim susretima nakon više od 15 godina.

Heerenveen je vodio 3-0, no umalo je sve prosuo. Pelle van Amersfoort je u 11. minuti doveo domaćine u vodstvo, da bi Osame Sahraouiji u 38. minuti zabio za 2-0. Van Amersfoort je početkom nastavka zabio i svoj drugi gol na utakmici za vodstvo 3-0.

Pawel Bochniewicz je u 51. minuti zatresao vlastitu mrežu za 3-1, a nadu gostima vratio je Chuba Akpom pogodivši u 79. minuti za 3-2. Ajax je u preostalom vremenu pokušao izjednačiti, gosti su u petoj minuti nadoknade čak i zabili gol, no uključio se VAR poništivši ga.

Za goste su cijeli susret nastupili Borna Sosa i Josip Šutalo, dok Jakov Medić nije ulazio u igru.

Bila je to prva pobjeda Heerenveena u međusobni susretima nakon više od 15 godina. Posljednji put Heerenveen je slavio u siječnju 2009. godine, a potom je Ajax nanizao 25 pobjeda i četiri remija.

PSV vodi s 59 bodova, Feyenoord ima 49, a Twente 44 boda. AZ je četvrti (36), a Ajax peti (35). Heerenveen drži 11. poziciju s 25 bodova.