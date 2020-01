Luka Cindrić upitan je za utakmicu sa Španjolcima, ali je našim današnjim protivnicima poslao jasnu poruku

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić rekao je u razgovoru za španjolski dnevni sportski list Mundo Deportivo kako će Hrvatska tražiti pobjedu u utakmici posljednjeg kola skupine I na Europskom prvenstvu protiv Španjolske jer joj je bitno da s prvog mjesta uđe u polufinale...

'Nama je važno da budemo prvi u skupini. Prvo mjesto možda neće imati utjecaja u polufinalu, jer sve četiri ekipe koje se nađu tamo željet će zlato, no utakmice protiv Španjolske uvijek su posebne', izjavio je Luka Cindrić (26), srednji vanjski igrač Barcelone.

Protiv Španjolske će se naći licem u lice s Alexom Dušebajevim s kojim je lani igrao u Kielceu, a prije toga i u Vardaru s kojim su 2017. godine osvojili Ligu prvaka.

'Alex je dobar igrač, odlična osoba i moj prijatelj, no sutra to prijateljstvo neće utjecati na nas. Za Španjolsku igra puno mojih suigrača, i bivših suigrača, no ne sumnjam da će sutra izgubiti', istaknuo je Cindrić.