'Lokosi' već pet kola ne znaju za pobjedu, Slaven Belupo bori se za bijeg iz opasne zone

Prvu utakmicu subotnjeg programa 25. kola Hrvatski Telekom Prve lige igraju Lokomotiva i Slaven Belupo (Arenasport 3, 15 sati)

Lokomotiva je sjajno otvorila sezonu, no u posljednjih mjeseci Tomićeva momčad teško dolazi do uspjeha. U posljednjih je 11 prvenstvenih utakmica momčad Lokomotive upisala tek jednu pobjedu, no treba napomenuti da je u tom periodu Tomićeva momčad bez bodova ostala samo u susretima s Dinamom, Rijekom i Hajdukom. U posljednja je četiri kola Lokomotiva podijelila bodove s davljenicima Rudešom i Istrom, ali i s liderom Dinamom, te Osijekom u prošlom kolu. Dobru je utakmicu Lokomotiva odigrala u Osijeku, no nedostajalo joj je i malo sreće da stigne do punog plijena. Povela je Lokomotiva golom Majstorovića s bijele točke krajem prvog poluvremena, no u nastavku je Marić donio domaćinu izjednačene, a najbolju priliku za pobjedu Tomićeve momčadi propustio je Karačić koji je zatresao gredu Osijekovog gola.