Liverpool pregazio Arsenal i dokazao da je zreo za naslov prvaka

Vodeća momčad engleskog nogometnog prvenstva, Liverpool, sjajno je iskoristila kikseve prvih pratitelja, ali i svojom odličnom predstavom i uvjerljivom pobjedom nad Arsenalom (5:1), još povećala prednost na vrhu tablice

Bila je to jedna od najvećih pobjeda 'redsa' u povijesti protiv 'topnika', a rekord je još uvijek 5:0 iz travnja 1964.

Bila je to ujedno i deveta uzastopna ligaška pobjeda 'redsa' koji ove sezone u Premiershipu nisu izgubili niti jednu utakmicu. U 20 kola upisali su 17 pobjeda i tri neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 48:8. S druge strane Arsenal je ovom utakmicom produžio niz bez pobjede na Anfieldu na šest susreta, a pritom je primio čak 22 golova.

Arsenal je poveo u 11. minuti, međutim već pet minuta kasnije bilo je 2:1 za 'Redse', a do kraja poluvremena domaćin je vodio sa 4:1. U nastavku susreta Liverpool je zabio još jedan gol za uvjerljivo slavlje na oproštaju od 2018. godine.

Gosti su sjajno ušli u susret i već u 11. minuti vodili su 1:0. Alex Iwobi je poslao odličnu loptu na drugu stativu gdje natrčao mladi Ainsley Maitland-Niles i rutinski zabio za vodstvo. Samo dvije minute kasnije bilo je 1:1. Firmino je povukao loptu i gurno je prema Salahu, Lichtsteiner je želio 'očistiti', ali je pogodio svog suigrača i lopta se odbila do Firmina koji je zabio u prazna vrata.

U 16. minuti Brazilac je nakon fantastičnog prodora zabio i drugi gol. Torreira je izgubio loptu na centru i ona došla do Firmina koji se sjurio prema golu i s dva 'lažnjaka' 'slomio cijelu Arsenalovu obranu i pogodio za potpuni preokret. Firmino je zabio dva gola za svega 90 sekundi, a do sada je zabio čak sedam golova protiv Arsenala. Od igrača Liverpoola samo je legendarni napadač Robbie Fowler zabio više i to devet.

U 32. minuti već je bilo 3:1. Robertson je dugom loptom pronašao Salaha koji je odmah gurnuo do Manea u sredinu kojem nije bilo teško zabiti za 3:1. U posljednjim trenucima prvog dijela Salah je uspio iznuditi kazneni udarac kojeg je sam realizirao za velikih 4:1. U 64. minuti Michael Oliver je dosudio još jedan kazneni udarac za 'Redse' nakon što je Kološinac srušio Dejana Lovrena. Firmino je bio siguran postigavši svoj treći gol na utakmici.

Za iznenađenje se pobrinuo Wolverhampton koji je na Wembleyju pobijedio Tottenham sa 3:1 prekinuvši pobjednički niz Spursa od pet uzastopnih pobjeda.

Spursi su u zadnja dva kola zabili čak 11 golova - šest Evertonu, a pet protiv Bournemoutha, međutim protiv Wolverhamptona su odigrali neočekivano loše premda su poveli i držali vodstvo do 70. minute.

Harry Kane je u 22. minuti sjajnim udarcem sa 20-tak metara iskosa zabio za vodstvo domaćina i činilo se kako će domaćin rutinski stići do bodova. No Wolverhampton se nije predavao i u 72. minuti je izjednačio Willy Boly, a deset minuta kasnije Meksikanac Raul Jimenez je šokirao Wembley postigavši pogodak s ruba kaznenog prostora. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika gosti su riješili u 87. minuti kada je Helder Costa nakon brze kontre zabio za 3:1.

U derbiju začelja Fulham je pobijedio Huddersfield sa 1:0 golom Aleksandra Mitrovića u prvoj minuti sudačke nadoknade. Mitrović je tako spasio Aboubakara Kamaru koji je osam minuta ranije promašio kazneni udarac za domaćine.

Identičnim rezultatom Cardiff City je na gostovanju pobijedio Leicester City, a pogodak odluke zabio je Victor Camarasa u drugoj minuti sudačke nadoknade. Domaćin je u 75. minuti imao jedanaesterac, ali je James Maddison bio neprecizan. Pokušao je zbuniti golmana tako što je usporio u pola zaleta, ali nije uspio. Pucao je u donji lijevi kut, ali je Neil Etheridge ostao miran i obranio mu je šut.

Rezultatom 1:0 završio je i susret između Brightona i Evertona, a pobjedu domaćinu donio je Jurgen Locadia u 59. minuti. Bila je to prva pobjeda Brightona protiv Evertona nakon 1982. godine.

Watford i Newcastle United su odigrali 1:1. Poveli su gosti u 29. minuti golom Rondona. Bio je to njegov peti gol u zadnjih osam susreta, a prije toga mu je za pet golova trebalo čak 30 utakmica. Izjednačio je Abdoulaye Doucoure u 82. minuti

Na ljestvici vodi Liverpool sa 54 boda, na drugom mjestu je Tottenham sa 45 bodova, a Manchester City na trećoj poziciji ima 44 boda i utakmicu manje. Slijede Chelsea (40), Arsenal (38), Manchester United (32)...