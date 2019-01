Linu Červara čeka drastična kazna; sve mu ovo 'uštogljeni' čelnici IHF-a neće oprostiti

Poraz od Njemačke 22:21 posebno je teško pao našem izborniku Lini Červaru. Poludio je Lino u posljednjim minutama zbog očiglednih propusta danskih sudaca koji su svojim odlukama otvoreno 'pogurali' Njemačku prema pobjedi. No zbog svega izrečenog Lino Červar će, gotovo sigurno, dobiti kaznu IHF-a...

'Išlo je nama, išlo, ali suci nisu dozvolili. Moram to reći javno i glasno. Ovo je bila pljačka koju je vidio cijeli rukometni svijet. Oni i Danci su nam oteli prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Mi smo zaslužili ovu pobjedu. To treba javno reći bez toga da se itko uvrijedi - da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo, ove suce treba strpati u zatvor!,' izjavio je hrvatski izbornik Lino Červar nakon poraza od Njemačke 22:21. Hrvatska je tako ispala iz borbe za medalje, a upitno je hoćemo li izboriti i utakmicu za sedmo mjesto, posljednje koje vodi u kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju.

'Ma, IHF me ne može kazniti zbog ovih izjava. U rukometu sam 45 godina i ja to smijem reći. Stojim iza svake svoje riječi. Nisam vrijeđao suce i nisam bio bezobrazan. Ako im nešto nije jasno, možemo analizirati utakmicu, spreman sam im pokazati svaki detalj!'

Moramo priznati kako je svaka Červarova na mjestu, no čelnici IHF-a neće samo tako prijeći preko svega izrečenog. Jasno je svima da hrvatskog izbornika čeka drastična kazna, možda i zabrana vođenja reprezentacije do kraja ovog Svjetskog prvenstva. Za sada se IHF-ovi 'disciplinci' nisu oglasili, no cijela je organizacija Međunarodne rukometne federacije 'uštogljena', čvrsto 'zatvorena' i njezini dužnosnici ne dozvoljavaju 'slobodu mišljenja i govora'. Pogotovo ne ovakvu slobodu kakvu si je dozvolio Lino Červar... Kaznit će ga, to je sigurno, ostaje samo vidjeti koliko će kazna biti teška...